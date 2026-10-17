  • Новость часаРябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    17 октября 2026, 09:48 • Новости дня

    Украинская Винница осталась без электричества после взрывов

    Украинская Винница полностью лишилась электроснабжения после серии взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр украинского города Винница Сергей Моргунов сообщил, что населенный пункт полностью лишился электроснабжения, а критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

    Украинский город Винница остался без света после прозвучавших ночью взрывов, передает РИА «Новости».

    «Винница без электроэнергии», – сообщил Моргунов.

    По его словам, критическая инфраструктура населенного пункта оперативно переведена на резервное питание, а городской электротранспорт полностью остановил работу. Информации о возможных сроках восстановления подачи энергии пока не приводится.

    Ранее в ночь на субботу украинские средства массовой информации сообщали о серии мощных взрывов на территории Винницы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве ввели аварийные отключения света из-за повреждения энергообъекта.

    Ранее в Сети появилось видео отключения электричества в украинской столице после очередного удара.

    Кроме того, российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области.

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    16 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды

    Министр финансов Украины Марченко сообщил о нехватке 40 млрд евро на оборону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с представителями стран G7 в Бангкоке заявил, что необеспеченные военные потребности Киева на 2027 год составляют 40 млрд евро.

    Необеспеченные военные потребности Украины на 2027 год оцениваются в 40 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

    «Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро сейчас остаются необеспеченными», – заявил Марченко.

    Отмечается, что страна испытывает значительные финансовые трудности из-за высоких расходов на ведение боевых действий. По предварительным подсчетам, дефицит бюджета с учетом всех запланированных доходов и расходов достигнет порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

    До этого Совет ЕС одобрил транш финансовой помощи Киеву на 3 млрд евро.

    Евросоюз потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения средств.

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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

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    16 октября 2026, 22:52 • Новости дня
    Часть Хмельницкой и Тернопольской областей осталась без света после ударов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры северная часть Хмельницкой области и город Кременец в Тернопольской области оказались обесточены.

    Северная часть Хмельницкой области оказалась обесточена в результате ударов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на областную военную администрацию.

    Кроме того, украинские власти зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры в городе Кременец Тернопольской области, что также привело к перебоям с электричеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    Президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по украинской военной промышленности.

    В четверг российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    МИД: Украина пытается создать очаги нестабильности атаками на НПЗ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре направлены на создание очагов нестабильности, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

    «Конфликт вокруг Украины дал толчок к работе иностранных спецслужб с радикальными экстремистскими организациями. Зловещий пример тому – трагедия в «Крокус Сити Холле». В этом же ряду идут террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру, нефтепроводы, НПЗ, склады и центры обработки данных. Данные действия затрагивают интересы и наших партнеров, наносят серьезный ущерб окружающей среде», – цитирует Стерника ТАСС.

    Дипломат добавил, что подобные действия призваны дестабилизировать обстановку на подходах к границам стран ОДКБ, внутри России, а также в стратегическом тылу Китая и Ирана. Для этого используются финансирование и переброска террористических групп.

    Стерник подчеркнул, что таким образом создается искусственный предлог для возвращения внерегиональных сил к российским границам, включая размещение беспилотных систем и спецподразделений на стратегически важных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

    В среду вице-премьер Александр Новак сообщил об ударах украинских беспилотников по предприятиям в Саратовской и Рязанской областях.

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    17 октября 2026, 01:22 • Новости дня
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    WSJ: Появление реактивных российских дронов застало Украину врасплох
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Появление российских реактивных дронов застало вооруженные силы Украины врасплох, пишет Wall Street Journal.

    «Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох», – пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы противодействовать таким беспилотникам, при этом стране, вероятно, необходимо производить более тысячи таких перехватчиков в неделю, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет.

    «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

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    16 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Герасимов: Сталелитейное производство на Украине остановлено
    Герасимов: Сталелитейное производство на Украине остановлено
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о прекращении работы сталелитейной промышленности на Украине.

    Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, где попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате населенных ударов повреждены девять предприятий украинской металлургии», – доложил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что удары по металлургическим заводам обернулись кошмаром для бюджета Украины.

    Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» начала процесс консервации крупнейшего на Украине металлургического завода из-за невозможности восстановления его работы в условиях боевых действий.

    В прошлом месяце Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране.

    Топ-менеджер украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов.

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    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов

    Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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