Климкин посоветовал Зеленскому не волноваться за внешнюю политику

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и отметил, что тот может не волноваться за внешнюю политику в переходный период.

«Поздравляю украинский народ с демократическим выбором, а Владимира Зеленского – с победой», – написал он в Facebook.

«Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться», – пообещал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Он добавил, что вскоре запишет видеообращение, «чтобы быть в тренде».

К своему посту Климкин прикрепил фрагмент из советского мультфильма «Жил-был пес», в котором волк говорит: «Ты заходи, если что».

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский.

Западные СМИ писали, что избрав Зеленского, Украина совершила прыжок в неизвестность.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

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