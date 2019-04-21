Загитова показала выступление своей собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фрагмент нового шоу тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», в котором в прокате приняла участие ее собака породы акита-ину по кличке Масару.

Ролик опубликован в Instagram Загитовой.

Около двух месяцев назад в этой же социальной сети появились видео с тренировки Масару к прокату на льду.

Напомним, Этери Тутберидзе представила в Краснодаре свое первое ледовое шоу, в нем приняли участие олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

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