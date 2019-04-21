Вице-спикер Рады встала на колени с разбега

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко привлекла внимание соцсетей и СМИ тем, что во время дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского с разбега встала на колени.

На дебатах, которые состоялись на стадионе «Олимпийский», Зеленский заявил, что готов «встать на колени перед каждой матерью, потерявшей сына на войне», и пригласил Порошенко последовать его примеру.

После этого оба кандидата действительно встали на колени: Зеленский – лицом к зрителям, а Порошенко – спиной, преклонив колено перед украинским флагом.

Геращенко же, растолкав стоящих рядом людей, пробежала по сцене, чтобы тоже встать на колени, но быть при этом поближе к зрителям.