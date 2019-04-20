Кудрявцева ответила на оскорбление Пугачевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой, сравнившей ее шоу «Секрет на миллион» с «помойкой».

Российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала высказывание народной артистки СССР Аллы Пугачёвой о программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. По некоторым данным, певица сравнила шоу с «помойкой».

«Танки грязи не боятся!» – это ведь ваша фраза, Алла Борисовна? Журналистика и работа на телевидении... труд нелегкий, не всегда приятный», – обратилась к певице Кудрявцева, передает Super.

Она добавила, что журналисты и певица работают для одной и той же аудитории. Кудрявцева сказала, что ей жаль, если программа «Секрет на миллион», которая была подготовлена к юбилею Пугачевой, обидела артистку.

По ее словам, журналисты, как и сама певица, работают для одной и той же аудитории.