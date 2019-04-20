Штаб Зеленского призвал фиксировать фальсификации на выборах

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского попросил своих сторонников на участках для голосования остановить фальсификацию, которые готовит «старая власть».

«Чтобы не дать старой власти снова захватить систему – следите за фальсификациями. Если обнаруживаешь любые – немедленно фиксируйте. Завтра действительно политическая «элита» будет всеми способами пытаться осуществить фальсификации, и наша цель – это остановить», – говорится в опубликованном в соцсетях командой Зеленского сообщении, передает ТАСС.

Также в сообщении утверждается, что голоса тех, кто не придет голосовать на участки, будут украдены.

«Каждый сфальсифицированный голос – это возможность старой власти продолжать свою грязную коррупционную деятельность, которая происходила годами, которая сломала страну и перекрыла воздух украинцам», – отметили в штабе Зеленского.

Команда кандидата попросила зафиксированные фальсификации отправлять им и сообщать на горячую телефонную линию.

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В субботу на Украине проходит «день тишины», то есть запрещена любая агитация. 21 апреля состоится второй тур президентских выборов, в ходе которого гражданам страны придется выбирать между нынешним президентом Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским.