Прокуратура США предложила суду не выпускать Бутину на свободу

Американская прокуратура рекомендовала приговорить гражданку России Марию Бутину к полутора годам лишения свободы.

В документах, которые ведомство направило в суд, говорится, что прокуратура предлагает осудить россиянку на 18 месяцев заключения, передает ТАСС.

Защита Бутиной попросила приговорить россиянку «к сроку, равному ранее отбытому, и отправить ее домой к семье». Адвокаты заявили суду, что Бутина «была справедливо наказана» и уже «провела девять месяцев в трех различных местах заключения, в том числе содержалась в изоляторе».

Адвокаты заверили, что «Мария почувствовала раскаяние» и предприняла все возможные шаги, чтобы «искупить свои ошибки через сотрудничество со следствием».

Напомним, вынесение приговора Бутиной состоится 26 апреля.

Ее арестовали 15 июля. Она признала вину по одному из пунктов обвинения.

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