Названа дата оглашения приговора россиянке Марии Бутиной в США

Приговор россиянке Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в заговоре, огласят 26 апреля, сказали в суде.

«Приговор состоится 26 апреля в 10 утра», – передает РИА «Новости» сообщение судьи Тани Чуткан.

Как сказал адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, сторона защиты надеется, что россиянку приговорят к уже отбытому в предварительном заключении сроку.

«Да, мы только об этом и просим. Разумеется, все зависит от судьи», – заявил Дрисколл.

В этом случае, добавил адвокат, Бутина может рассчитывать на депортацию.

«Это может произойти в течение нескольких дней после приговора», – сказал он.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США без разрешения минюста. Россиянка признала вину по одному из пунктов обвинения.

Ранее Дрисколл заявлял, что после вынесения приговора Бутина сможет вернуться в Россию.