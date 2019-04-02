Поставки антисептического спрея «Септолете-плюс» в Россию прекращены

Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию антисептического спрея «Септолете-плюс», которого применяют при инфекциях полости рта и глотки, об этом сообщил Росздравнадзор.

«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Ранее в марте американская компания AbbVie сообщила Росздравнадзору об ограничении поставок в Россию препарата «Синагис».