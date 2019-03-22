Американская фармкомпания сообщила об ограничении поставок препарата «Синагис» в Россию

Американская компания AbbVie сообщила Росздравнадзору об ограничении поставок в Россию препарата «Синагис» с действующим препаратом паливизумаб с четвертого квартала 2019 года.

Речь идет об ограничении препарата в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Прекращение поставок не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности лекарственного препарата», – уточняется в сообщении.

Компания будет дальше поставлять «Синагис» в форме раствора для внутримышечного введения, добавляет ведомство.