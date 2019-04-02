Названа численность населения Земли в 2019 году

Численность населения Земли в 2019 году достигла 7,7 млрд человек, к концу XXI века на планете будут жить около 11 миллиардов, говорится в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Отчет был представлен на 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая проходит в Нью-Йорке с 1 по 5 апреля, передает ТАСС.

В нем отмечается, что «население мира, достигшее, по оценкам, 7,7 млрд человек в 2019 году, по-прежнему растет, хотя темпы его прироста снижаются».

Ожидается, что в 2050 году на Земле будут жить 9,7 млрд человек, а к концу XXI века – 11 млрд.

В качестве основных трендов в документе указано, что население мира становится «больше, более старым, более мобильным и более сконцентрированным в пространстве, чем когда-либо».

В докладе также говорится, что средняя продолжительность жизни в 2019 году составляет 72,3 года; к 2030 году она составит 74,3.

Указывается, что рост населения может привести к сокращению природных ресурсов и увеличению нагрузки на экосистему планеты.

Согласно данным ООН, население Земли достигло 7 млрд 31 октября 2011 года.