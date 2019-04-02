Лукашенко поменял главу минсельхоза из-за «коровника-освенцима»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия после посещения агрохолдинга «Купаловское»; условия содержания там животных он охарактеризовал как «Освенцим».

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии стал Анатолий Хотько; на эту должность он придет с поста гендиректора государственного объединения по племенному животноводству «Белплемживобъединение», которое возглавлял с 2016 года, сообщает агентство БелТа.

Также Лукашенко согласовал назначение на должность председателя Шкловского районного исполнительного комитета Александра Титка, который ранее работал начальником департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, президент Белоруссии устроил кадровые чистки из-за «Освенцима» в коровнике.

Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское» и, осмотрев несколько коровников, возмутился условиями содержания животных, а также беспорядком в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю», – заявил глава Белоруссии. Говоря об общем состоянии предприятия, он сказал: «Кругом кладбище, что на улице, что под крышей».