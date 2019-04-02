Грузия назвала спорной треть границы с Азербайджаном

Между Грузией и Азербайджаном, двумя странами, являющимися стратегическими партнерами, согласовано только 64% государственной границы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Предметом спора является 34% государственной границы», – сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на данные, полученные в МИД Грузии.

Переговоры продолжаются, однако в то же время сейчас государственная комиссия, которая занимается вопросами делимитации и демаркации границы между двумя странами, а общая ее протяженность составляет 480 километров, «обновляет свой состав».

Процесс переговоров, который был начат в 1995 году, возобновится «в ближайшее время», отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, не уточнив, когда именно.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещая в марте Баку, призвала азербайджанского коллегу Ильхама Алиева завершить вопрос границы.

Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века Давид-Гареджи, часть которого с времен СССР принадлежит Азербайджану. Тбилиси признает, что 2% территории монастыря находится на территории Азербайджана.