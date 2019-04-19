Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов

Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.

Коэффициент выигрыша Порошенко составил 5,75 к 1, передает «Страна.ua» со ссылкой на данные букмекерского ресурса bwin.

Незадолго до мероприятия этот коэффициент равнялся 4 к 1,3.

Шансы оппонента Порошенко Владимира Зеленского на победу букмекеры оценивают гораздо выше. Коэффициент выигрыша на него составил 1,11 к 1.

Напомним, дебаты Зеленского и Порошенко проходили в прямом эфире 19 апреля на стадионе Олимпийском в Киеве. Российские и украинские журналисты и политики в Сети отреагировали на это событие.