В Сети назвали итоги дебатов «олимпийским котлом» для Порошенко

Известные политики, дипломаты и журналисты отреагировали на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, состоявшихся в Киеве вечером в пятницу.

«Разгром Порошенко. «Олимпийский котел», - написал украинский журналист Игорь Гужва, намекая на поражения украинской армии под Иловайском и Дебальцево.

«Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», – написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал позицию Порошенко демагогией.

«Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повестки в военкомат. Уязвимая позиция для Порошенко: разве он своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? И прорыва в ЕС Порошенко не совершил. И российский рынок не заменил европейским», – отметил он в своем Twitter.

Бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины, политик Антон Геращенко также отреагировал на дебаты.

«Человек, который проиграл все... Петр Порошенко...», – так описал результаты дискуссии он в своем Facebook.

«Это лучшее, что я видел за последние полгода», – оценил мероприятие украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в Twitter.

Публицист Игорь Дмитриев в своем Facebook разместил коллаж, на котором президент России Владимир Путин смотрит по телевизору дебаты на Украине.

Журналист Александр Васильев заявил, что перед дебатами переоценил возможности Порошенко.

«Ему не удалось навязать Зеленскому свою повестку, причем он даже не пытался этого делать. Конечно, сказывалась и некомфортная для Порошенко атмосфера стадионного «оупенэира». Но мне кажется, что мы увидели результат общего поражения в кампании. Чувствовалась усталость Порошенко, а местами прорывалась и обреченность», – написал он в Facebook.

Писатель и журналист Александр Проханов также оценил итоги дебатов. По его мнению, Порошенко продемонстрировал «сытость, напыщенность», а Зеленский «выглядел голодным».

«Такой юркий, энергичный парень с голодным блеском в глазах. Но и он работал напоказ. Чего стоит только этот трюк, когда он встал на колени, демонстрируя чуть ли не молитву. Такие вещи делают в тишине, в одиночестве, это таинство, а здесь это трюк, я бы даже сказал высшей степени фарисейство. Но игра кандидатов была, конечно, грациозная. Хотя и Зеленский, и Порошенко, как мы видим, так и остались двумя националистами», – рассказал писатель Александр Проханов в интервью Russia News.

Переехавший в Киев журналист Аркадий Бабченко отметил, что дискуссия была лишена конкретных программных моментов, которые могли бы предложить кандидаты.

«Порошенко дал втянуть себя шоумену в игру на его поле. Да, шоу получилось чумовое. Но я ожидал программных дебатов», – написал он в своем Facebook.

Советник Порошенко Юрий Бирюков обратил внимание, что Зеленский не стал называть ополченцев Донбасса «террористами», как это принято у представителей киевских властей.

«Повстанцы ЛНР/ДНР. Повстанцы. В этот момент он плюнул в лицо всем тем, кто воевал. Всем тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Всем тем, кто оплакивает своих родных», – написал он в своем Facebook.

Дебаты Зеленского и Порошенко проходили в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию вели в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступили на индивидуальных сценах.