В Сети назвали итоги дебатов «олимпийским котлом» для Порошенко

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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            В Сети назвали итоги дебатов «олимпийским котлом» для Порошенко

               19 апреля 2019, 21:03
            Фото: кадр канала Ruptly
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Известные политики, дипломаты и журналисты отреагировали на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, состоявшихся в Киеве вечером в пятницу.

            «Разгром Порошенко. «Олимпийский котел», - написал украинский журналист Игорь Гужва, намекая на поражения украинской армии под Иловайском и Дебальцево.

            «Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», – написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

            Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал позицию Порошенко демагогией.

            «Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повестки в военкомат. Уязвимая позиция для Порошенко: разве он своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет? И прорыва в ЕС Порошенко не совершил. И российский рынок не заменил европейским», – отметил он в своем Twitter.

            Бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины, политик Антон Геращенко также отреагировал на дебаты.

            «Человек, который проиграл все... Петр Порошенко...», – так описал результаты дискуссии он в своем Facebook.

            «Это лучшее, что я видел за последние полгода», – оценил мероприятие украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в Twitter.

            Публицист Игорь Дмитриев в своем Facebook разместил коллаж, на котором президент России Владимир Путин смотрит по телевизору дебаты на Украине.

             

            Журналист Александр Васильев заявил, что перед дебатами переоценил возможности Порошенко.

            «Ему не удалось навязать Зеленскому свою повестку, причем он даже не пытался этого делать. Конечно, сказывалась и некомфортная для Порошенко атмосфера стадионного «оупенэира». Но мне кажется, что мы увидели результат общего поражения в кампании. Чувствовалась усталость Порошенко, а местами прорывалась и обреченность», – написал он в Facebook.

            Писатель и журналист Александр Проханов также оценил итоги дебатов. По его мнению, Порошенко продемонстрировал «сытость, напыщенность», а Зеленский «выглядел голодным».

            «Такой юркий, энергичный парень с голодным блеском в глазах. Но и он работал напоказ. Чего стоит только этот трюк, когда он встал на колени, демонстрируя чуть ли не молитву. Такие вещи делают в тишине, в одиночестве, это таинство, а здесь это трюк, я бы даже сказал высшей степени фарисейство. Но игра кандидатов была, конечно, грациозная. Хотя и Зеленский, и Порошенко, как мы видим, так и остались двумя националистами», – рассказал писатель Александр Проханов в интервью Russia News.

            Переехавший в Киев журналист Аркадий Бабченко отметил, что дискуссия была лишена конкретных программных моментов, которые могли бы предложить кандидаты.

            «Порошенко дал втянуть себя шоумену в игру на его поле. Да, шоу получилось чумовое. Но я ожидал программных дебатов», – написал он в своем Facebook.

            Советник Порошенко Юрий Бирюков обратил внимание, что Зеленский не стал называть ополченцев Донбасса «террористами», как это принято у представителей киевских властей.

            «Повстанцы ЛНР/ДНР. Повстанцы. В этот момент он плюнул в лицо всем тем, кто воевал. Всем тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Всем тем, кто оплакивает своих родных», – написал он в своем Facebook.

            Дебаты Зеленского и Порошенко проходили в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию вели в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступили на индивидуальных сценах.


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