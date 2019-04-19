Госдеп похвалил Мальту за препятствование летевшим в Венесуэлу российским самолетам

В США восхитились решением Мальты не пускать в свое воздушное пространство российские самолеты, летевшие в Венесуэлу, и призвали остальной мир последовать примеру Мальты.

«Мы приветствуем правительство Мальты за отказ разрешить российским самолетам использовать свое воздушное пространство для снабжения жестокого режима в Венесуэле. Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку Кремлем диктатора Мадуро», – написала в Twitter представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва учтет в двусторонних отношениях отказ Мальты пропустить 4 апреля два российских самолета в Венесуэлу.

Ранее Глава МИД Сергей Лавров говорил, что российские военные специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной военной техники и находятся в республике законно. МИД подчеркивал, что домыслы о военных операциях России в Венесуэле являются безосновательными.