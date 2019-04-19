Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Каракас внес очередной платеж по долгу перед Москвой на 3 млрд долларов, который должен был поступить еще в марте, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки (Венесуэла могла перечислить платеж без финансовых последствий в течение месяца)», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

В середине апреля сообщалось, что Венесуэла так и не внесла очередной платеж по долгу перед Россией на общую сумму в 3 млрд долларов, который ожидался в марте.

В марте Минфин сообщал, что обязательства иностранных государств перед Россией, с учетом советских долгов, на 1 февраля 2019 года составляли 39,2 млрд долларов. Тем временем внешний долг Венесуэлы побил мировой рекорд и составил 156 млрд долларов.

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