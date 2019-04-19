Прилетевший из Прибалтики самолет-нарушитель оказался российским

Прояснились сообщения о легкомоторном самолете, который, как сообщалось накануне, якобы нарушил государственную границу России, не отвечал на запросы диспетчера с земли и был принудительно посажен на аэродроме в Псковском районе Псковской области.

Первоначально «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что самолет залетел в воздушное пространство России со стороны Прибалтики, однако позднее уточнил, что самолет-нарушитель был российским, а не иностранным.

«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», – сказал источник.

Накануне сообщалось, что на перехват «нарушителя госграницы» поднимали авиацию, включая истребитель. Также поступала информация о задержании пилота.

Источник ТАСС в четверг сообщал, что пилот самолета не отвечал на запросы [по радиосвязи] с земли, его пришлось принудительно посадить, поскольку Псковская область – приграничная территория.

Посадка, по информации источника, прошла штатно, пострадавших нет.

Уточняется, что легкомоторник двигался на низкой высоте.