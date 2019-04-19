Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Иностранец попытался перепрыгнуть на машине разводной мост в Санкт-Петербурге, в результате чего произошла авария.

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста. Попытка окончилась неудачей, для спасения экстремала пришлось снова сводить конструкцию, передает РЕН-ТВ.

В салоне кроме водителя также находился пассажир, которого доставили в больницу с травмой поясничного отдела. Водитель-трюкач госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В конце марта на Ушаковском мосту в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП.