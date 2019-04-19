Французских танкистов предостерегли от игр с оружием на границе России

«Их игры с оружием могут привести к инцидентам – вроде того, что был с ракетой, которая ушла с одного из самолетов НАТО и ее так и не смогли найти», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он отреагировал на переброску тяжелой бронетехники НАТО к границам России. Он рассказал, насколько Россия защищена от подобных провокаций.

Военный эксперт Алексей Леонков расценил переброску натовской бронетехники к российским границам с Эстонией как бряцанье оружием. По его словам, таким образом альянс сдерживает якобы «агрессивные планы России, которая якобы хочет напасть на Прибалтику».

«Их игры с оружием могут привести к тому, как было с ракетой класса «воздух-воздух», которая ушла с одного из самолетов НАТО и ее так и не смогли найти. Если вдруг они еще поиграют в войнушку или «зарницу», могут произойти и другие инциденты», – предупредил эксперт.

Ранее стало известно: в следующий вторник в эстонский город Тапа (находящийся в 140 километрах от российской границы) будет переброшена группа французских военнослужащих и бронетехники. Речь идет примерно о 300 военных, четырех танках и 24 БМП, сообщает пресс-служба посольства Франции в Таллине. В состав контингента войдут военнослужащие 2-й бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Военную технику доставят по железной дороге. Запланировано, что французские военные пробудут в Эстонии до конца августа.

Леонков пояснил, что «НАТО использует это как опыт для своих военнослужащих и демонстрирует поддержку странам Прибалтики – своих младших партнеров».

Другая цель – получше изучить новый для НАТО театр военных действий.

Если раньше в Эстонии находились по большей части немецкие военные, то теперь перебрасываются французские и британские соединения.

По словам Леонкова, Россия должна отвечать на подобные провокации. «На этом направлении у нас находятся войска Западного военного округа (ЗВО), которые взаимодействуют с Балтийским флотом. Там развернуты подразделения сухопутных войск и воздушно-космических сил, комплексы береговой и противовоздушной обороны», – напомнил собеседник.

Эшелонированная противовоздушная оборона на западном направлении была выстроена в первую очередь, чтобы позволить «плотно наблюдать за всем происходящем в воздушном пространстве на большом расстоянии».

«Когда они устраивают полеты самолетов-разведчиков, мы видим их на достаточно большой дистанции. Когда они приближаются к тем точкам, куда следовать дальше нельзя без сопровождения нашей авиации, наши самолеты поднимаются в воздух. Точно так же происходит с другой техникой. Если в море появляются соединения кораблей без предварительного уведомления о проведении учений, то их сопровождают корабли Балтийского флота. Наши вооруженные силы боеспособны на этом направлении», – рассказал эксперт.

Активность натовской техники вблизи российских границ Леонков объясняет желанием альянса «вскрыть российскую противовоздушную оборону», узнать размещение радиолокационных комплексов в составе зенитно-ракетных систем. «Им не удается достичь желаемого результата несмотря на то, что они подняли интенсивность полетов», – подытожил эксперт.

Напомним, в начале апреля солдаты НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев.

Что касается города Тапа, куда перебрасывают французских военных, то до распада СССР здесь находилась советская военная база: базировались истребительный авиаполк, отдельная эскадрилья вертолетов Ми-24 и зенитно-ракетная бригада.

С 2002 года в Тапе находится база эстонской армии: артиллерийский и инженерный батальоны, батальон ПВО. После 2016-го здесь базируется эстонская батальонная боевая группа НАТО под британским командованием и с участием британских военных (численностью до 800 человек), при поддержке Франции и Дании.

Батальонно-тактические группы альянса: эстонская, латвийская, литовская и польская (названные так по местам дислокации) – входят в многонациональный корпус НАТО «Северо-Восток» со штаб-квартирой в польском Щецине. Появление этих подразделений связано с программой расширенного военного присутствия НАТО в Восточной Европе, которая была принята после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе.

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