Business Insider перечислил «шокирующие» факты о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил статью, в которой представил наиболее «шокирующие» факты о российской экономике.

Больше всего журналистов привела в ужас статистика смертности в стране. Как отмечает издание, в России ежедневно умирают 700 человек, а за год страна теряет порядка 250 тыс. человек. При этом портал особенно выделил Мурманск, который потерял уже почти треть жителей с момента распада СССР.

Вторым «шокирующим» фактом называются российские резервные фонды в размере 460 млрд долларов при том, что внешний долг России составляет 29% от ВВП. Как отмечают журналисты, этот фактор позволит стране пережить глобальные финансовые кризисы, несмотря на оставшийся на низком уровне экономический рост.

Также авторы материала подчеркнули, что за последние три года средняя заработная плата в России выросла в полтора раза. Так, если в 2016 году она в пересчете на валюту США составляла 437 долларов, то в 2019 году средняя зарплата россиян достигла отметки в 670 долларов.

Business Insider также удивился тому, что пятая часть рынка мебели в стране занимает компания IKEA, хотя первый такой магазин в России открылся лишь в 2000 году, а сейчас в стране их уже 14, передает телеканал «360».

Кроме того, авторов статьи шокировало и то, что 13% россиян живут за чертой бедности, в то время как Москва возглавляет мировой рейтинг городов с наибольшим числом жителей-миллиардеров, заработавших состояние в «лихие 90-е». Сюрприз журналистам преподнес и российский рубль, потерявший с 2014 по 2017 год половину своей стоимости из-за резкого снижения цен на нефть и западных санкций.

Business Insider также отмечает, что Россия выделила около 50 млрд долларов на проведение зимней Олимпиады-2014. Тем не менее журналисты признаются, что инвестиции все же окупились.

Заключительную часть подборки авторы материала посвятили проблеме алкоголизма в России. Так, издание было шокировано двукратным снижением потребления водки в стране за последние 20 лет и ростом популярности шампанского.