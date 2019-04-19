Цены на нефть изменились разнонаправленно на сокращении экспорта из Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром изменяются разнонаправленно, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне данных о сокращении экспорта сырья из Саудовской Аравии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04% – до 71,95 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,38%, составив 64 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов обратили внимание на данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике», согласно которым объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в феврале сократился на 277 тыс. баррелей – до 6,977 млн баррелей в сутки.

