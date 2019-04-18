Манафорт рассказал об «идее» автономного Донбасса во главе с Януковичем

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт выступил с утверждением, что в 2016 году он якобы обсуждал в Нью-Йорке идею создания автономной республики в Донбассе во главе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, следует из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Согласно докладу Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, 2 августа 2016 года якобы состоялась встреча Манафорта и фигуранта расследования спецпрокурора США Константина Килимника, передает ТАСС.

«Первым делом Манафорт и Килимник обсудили план урегулирования текущих политических проблем на Украине путем образования автономной республики в наиболее индустриально развитом регионе Донбасс и избрания главой такой республики Януковича, смещенного с поста президента Украины в 2014 году», – говорится в докладе.

Манафорт утверждает, что такой план «представлял собой «черный ход», позволявший России контролировать восток Украины».

По версии Мюллера, экс-глава предвыборного штаба республиканца «признал», что Килимник якобы поднимал идею автономизации Донбасса в переписке по электронной почте 8 декабря 2016 года, а также на встречах в январе и феврале 2017 года.

Напомним, в докладе Мюллера также утверждается, что в 2010 году бывший президент Украины Виктор Янукович якобы подарил экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры» за 30-40 тыс. долларов.