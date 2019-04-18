Астрономы обнаружили самую древнюю молекулу Вселенной

Благодаря летающей обсерватории SOFIA немецкие и американские ученые впервые смогли обнаружить внутри планетарной туманности в созвездии Лебедя следы соединения гелия и водорода – элементов, которые существовали во Вселенной даже до появления звезд.

«Отсутствие следов этой молекулы в космосе было одной из самых больших загадок в астрономии. Я был невероятно рад в тот момент, когда мы впервые увидели ее в нашем наборе данных. Этот хеппи-энд развеял наши сомнения в том, что мы понимаем, как работала химия в ранней Вселенной», – рассказал журналу Nature сотрудник Института радиоастрономии в германском Бонне Рольф Гестен.

После Большого взрыва во Вселенной присутствовали лишь три элемента – водород, гелий и следовые количества лития. Более тяжелые элементы стали появляться после возникновения первых звезд, то есть 300 млн лет спустя. Они рождались в процессе термоядерных реакций в недрах светил. Ученые считают, что сложные молекулы появились задолго до возникновения светил, а первой из них был гидрид гелия – соединение нейтрального гелия и положительно заряженного протона (HeH+).

В своем труде Гестен поясняет, что ученые ищут в космосе следы HeH+ практически сто лет. Однако до сих пор никаких результатов поиски не давали, передает РИА «Новости».

При помощи телескопа SOFIA Гестен с коллегами вели наблюдение за планетарной туманностью NGC 7027, которая располагается в созвездии Лебедя в трех тысячах световых лет от Земли и «окутывает» белого карлика.

Ученые обратили внимание на эту туманность еще очень давно в связи с тем, что внутри нее температура примерно такая же, какая была во Вселенной в момент рождения первых молекул гидрида гелия (примерно 4 тыс. градусов Кельвина). Вдобавок к этому белый карлик вырабатывает огромные количества энергии и света, ионизирующие окружающий водород и ускоряющие появление HeH+.

Найденный гидрид гелия доказывает описывающие раннюю Вселенную теории, а также помогает ученым в поиске следов «первенца Вселенной» в излучении более далеких объектов.

SOFIA является единственной в мире летающей обсерваторией, которая представляет из себя Boeing-747 с установленным на нем 2,5-метровым оптическим и инфракрасным телескопом. Это совместный проект НАСА и немецкого космического агентства DLR. Качество получаемой при помощи обсерватории картинки близко к уровню космических обсерваторий.