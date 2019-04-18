Выбраны талисманы олимпийской команды России

Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка, разработанные «Студией Артемия Лебедева», стали талисманами олимпийской команды России.

Об этом объявили в эфире канала «Матч ТВ».

Отмечается, что имена талисманов пока не определены, болельщики могут сделать свой выбор в соцсетях.

Руководитель управления маркетинга и партнерского сервиса Олимпийского комитета России Дмитрий Маневич заявил, что выбор имен должен завершиться в течение двух недель, передает РИА «Новости».

«Уверена, что с поддержкой нашего кота каждый спортсмен будет чувствовать себя более уверенно», – сказала генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова.

Талисманам создали страницу в соцсети Instagram.

Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots) 18 Апр 2019 в 4:10 PDT

На странице уже появились видео с представлением кота и медведя.

Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots) 18 Апр 2019 в 3:51 PDT

Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots) 18 Апр 2019 в 3:50 PDT

До старта Олимпийских игр 2020 года в Токио талисманы будут присутствовать на соревнованиях, в которых участвует сборная России.

Ранее японские школьники выбрали талисман ОИ-2020 в стиле аниме.