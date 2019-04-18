Главу ФСБ возмутило предложение Турчинова

Глава ФСБ Александр Бортников назвал «бредом» предложение Киева признать ФСБ и ГУ Генштаба России «террористическими организациями».

«Это чушь собачья. Когда так говорят какие-то люди, то складывается впечатление, что они бредят. Поэтому пусть разбираются со своими мозгами в этом плане», – цитирует Бортникова ТАСС.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ФСБ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны «террористическими организациями».

Накануне Турчинов заявлял, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе, наращивая военное присутствие у украинских границ.