Турчинов предложил признать ФСБ «террористической организацией»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны «террористическими организациями».

«ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия – государством, которое распространяет терроризм в мире», – заявил Турчинов, слова которого передает пресс-служба СНБО.

Такую инициативу секретарь СНБО пояснил тем, что в среду в ходе брифинга службы безопасности Украины и генеральной прокуратуры Украины были сделаны заявления о том, что Россия якобы участвует «в организации терактов на территории Украины». На брифинге, кроме прочего, сообщили о задержании прибывших в страну людей, которые якобы являются представителями российских силовых ведомств.

«Согласно полученным доказательствам, подчеркнул Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков», – сообщила пресс-служба СНБО.

Ранее в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе, наращивая военное присутствие у украинских границ.