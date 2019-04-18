Появились подробности испытания КНДР оружия нового типа

КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета и малым радиусом действия, но с высокой скоростью, полагают южнокорейские военные эксперты.

По данным военных Южной Кореи, КНДР могла испытать ракеты класса «земля-земля» с дальностью полета около 20 километров, либо крылатые ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yonhap News.

Источник пояснил, что «ракеты Северной Кореи фиксируются системой обнаружения Северного командования вооруженных сил США», однако в этот раз «из-за низкой высоты полета и малого радиуса действия тактическое управляемое оружие зафиксировано не было».

Отмечается, что ВС Южной Кореи в 2010 году разместили на северо-западе страны собственные ракеты «Спайк» массой по 70 килограммов с дальностью до 20 километров, рассчитанные на поражение артиллерии противника.

Предполагается, что КНДР создала собственную реактивную систему залпового огня с подобными ракетами.

Другой эксперт из Южной Кореи предположил, что испытанные Северной Кореей вооружения предназначены для поражения целей как на земле, так и на море и в воздухе и представляют собой многоцелевые крылатые ракеты.

Однако такие ракеты были бы зафиксированы системами обнаружения.

Так как КНДР не публикует фотографий испытанных ракет, выводы основаны на результатах анализа военными экспертами Южной Кореи. По их мнению, нынешние испытания направлены на дальнейшее совершенствование вооружений в Северной Корее.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытание управляемого оружия нового типа.

Напомним, в феврале саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как американский лидер Дональд Трамп пытался убедить главу Северной Кореи Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении, а Трамп не исключил введения новых санкций против КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».