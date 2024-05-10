Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до конца десятилетия
Мишустин: Программу маткапитала в России продлят до конца десятилетия
Программа материнского капитала доказала свою эффективность, она будет продлена до конца десятилетия, заявил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
Мишустин подчеркнул, что важно совершенствовать действующие инструменты помощи семьям, повышая адресность и уделяя внимание многодетным. По его словам, будет запущен нацпроект «Семья», в котором сохранится все эффективные существующие механизмы, в том числе маткапитал, который будет продлен до конца десятилетия, передает РИА «Новости».
Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.