Рост ВВП Китая продолжил замедляться

Государственное статистическое управление КНР сообщило, что темпы экономического роста Китая в январе-марте составили 6,4%. Этот показатель оказался наименьшим с 2010 года, когда ВВП КНР рос на 10,4% в год.

Согласно докладу, в 2018 году ВВП Китая превысил отметку в 21,3 трлн юаней (около 3,2 трлн долларов). При этом рост сельского хозяйства оказался на уровне 2,7%, или 876,9 млрд юаней (130,8 млрд долларов по текущему курсу), промышленности – плюс 6,1%, или 823,4 млрд юаней (122,8 млрд долларов), сферы услуг – на 7%, или 12,2 трлн (1,8 трлн долларов), передает ТАСС.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м – 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014-м – до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, в 2017 году – вновь повысился – до 6,8%, а в прошлом – понизился до 6,6%.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде предсказали самый низкий рост мировой экономики за 10 лет.

Напомним, в третьем квартале 2018 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 27-летнего минимума.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Китае надулся гигантский долговой пузырь.

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