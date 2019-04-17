В Южной Корее конфисковали протаранившее мост российское судно

Власти южнокорейского Пусана конфисковали российское судно «Сигранд» (Seagrand), которое в феврале протаранило один из городских мостов, пробив в нем дыру размером пять на пять метров.

По словам представителя компании «Гранд-Шиппинг», «судно было конфисковано мэрией Пусана, на нем теперь корейский экипаж», передает ТАСС.

Он также сообщил, что, по его данным, во вторник команда должна была вернуться во Владивосток.

По его словам, судебное заседание по делу против капитана Seagrand назначено на 23 апреля. Также выяснилось, что на задетых до столкновения с мостом яхтах три члена экипажа получили серьезные травмы.

Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, сообщают местные СМИ.



Люди не пострадали, а вот мост и корабль получили повреждения. pic.twitter.com/KcHbT6FAST — Телеканал 360° (@360tv) 28 февраля 2019 г.

Напомним, в конце февраля российское судно «Сигранд» водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в мост в Южной Корее, пробив в нем дыру размером пять на пять метров. Как оказалось, капитан судна был пьян, он был арестован.