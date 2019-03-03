Капитану российского судна продлили арест в Южной Корее

Суд южнокорейского города Пусан продлил арест капитану российского судна Seagrand, который 28 февраля врезался в мост в местном порту, сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

«Сегодня было заседание суда по вопросу нахождения капитана под стражей. Есть решение о продлении ареста», – передает слова Быкова ТАСС.

Он отметил, что срок ареста не может превышать 10 суток.

В четверг российское судно Seagrand водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в мост в Южной Корее, получив повреждения и пробив в мосту дыру размером пять на пять метров. Также судно поцарапало яхту. Экипаж состоит из 15 граждан России, капитан – россиянин.

Выяснилось, что капитан судна был пьян.