Украинский телеканал подал в суд на Порошенко за клевету

Медиагруппа «1+1 медиа» подала иск на президента Украины Петра Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб.

«Сегодня, 16 апреля 2019, ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» подала исковое заявление в Печерский районный суд Киева к президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО «Издательский дом «Медиа-ДК» о защите деловой репутации, обязательстве опровергнуть недостоверную информацию и возмещении морального вреда», - говорится в заявлении медиагруппы.

В заявлении также говорится, что медиагруппа обратилась к суду с просьбой признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию некоторые информационные сообщения, которые Порошенко распространил на своей странице в Facebook и на собрании граждан.

Также, по словам 1+1, такие же сообщения озвучивались ООО «Издательский дом «Медиа-ДК» – на сайте https://nv.ua. Медиагруппа требует опровергнуть эти заявления в течение недели со дня вступления судебного решения в законную силу, пишут «Вести Украины».

Группа «1+1 медиа» требует взыскать с украинского президента возмещение морального вреда в размере миллиона гривен. Эти деньги медиагруппа планирует перечислить в фонд помощи армии «Повернись живим».

«Журналисты и все сотрудники «1+1 медиа» имеют каждый свои политические предпочтения, их никто не заставляет, не запугивает, не навязывает свое мнение, в своей работе они руководствуются общепринятыми стандартами. Ведь есть понятные всем редакционные правила свободного мира, и теперь они, скорее, исключение в украинских медиа, чем правило, и «1+1» остается единственным телеканалом, который позволяет себе объективную критику президента. Надеемся, что права телеканала и честь медиагруппы будут защищены», – отмечается в заявлении 1+1.

Напомним, сообщалось, что руководство 1+1 планирует подать в суд на Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским.

Ранее в прямом эфире 1+1 Порошенко пообщался с Зеленским. После перепалки украинского президента с Зеленским в эфире передачи «Право на власть» шансы Порошенко на победу во втором туре стремятся к нулю, сообщают букмекерские конторы. Медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя ситуацию на телеканале, заявил, что Зеленский оказался единственным человеком в эфире, который «смог нагнуть Порошенко».