Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в матче НХЛ

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с нокаутом в драке с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Поздравляю Овечкина! Настоящий русский. Был рад тебя видеть в Москве, надеюсь, мы скоро снова встретимся. Они могут бежать, но они не смогут спрятаться», – написал Макгрегор в Twitter.

Овечкина также поддержал бывший хоккеист и первый российский тафгай (силовой форвард) в НХЛ Андрей Назаров, сообщает ТАСС.

«Лицом к лицу встретились два профессиональных хоккеиста. Свечников вызвал Овечкина на бой, а тот его нокаутировал. Нападающий «Каролины» попросту оказался не готов. Все было в честном бою, поэтому критики Александр не заслуживает», – сказал он.

Напомним, во вторник во время первого периода матча НХЛ Овечкин и Свечников устроили драку, в результате которой капитан «Вашингтона» отправил 19-летнего соотечественника в нокаут. Свечников покинул площадку в сопровождении врачей и на лед больше не вышел.