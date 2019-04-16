Рубль вырос к доллару и подешевел евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 3 копейки – 64,23 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 72,64 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 70,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».