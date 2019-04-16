Нефть подешевела на опасениях увеличения добычи в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на фоне обеспокоенности относительно продолжающегося наращивания добычи сырья в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,25% – до 71 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,09%, составив 63,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».