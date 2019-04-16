Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах

Победу кандидата Владимира Зеленского на выборах президента Украины предсказал тигр Бартек, брат дружившего с козлом тигра Амура.

Животному предложили две одинаковые коробки с мясом, на которые были наклеены фотографии кандидатов, сообщается в соцсетях Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

«Несмотря на то что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского», – рассказали в парке.

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В январе стало известно, что приморский сафари-парк захотел выкупить тигра Амура, который стал известен благодаря дружбе с козлом Тимуром. В 2015 году козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев собираются голосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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