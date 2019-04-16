Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах

Взгляд
16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз, когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать, что разглядывает плоды его восстановления в лучшем случае в 19-ом веке. И гений места – он не столько в стенах, сколько во взгляде смотрящего. Подробности...

Пока существует майданная Украина – будет война

Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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            Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского на выборах

            16 апреля 2019, 09:20

            Текст: Евгения Шестак

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            Победу кандидата Владимира Зеленского на выборах президента Украины предсказал тигр Бартек, брат дружившего с козлом тигра Амура.

            Животному предложили две одинаковые коробки с мясом, на которые были наклеены фотографии кандидатов, сообщается в соцсетях Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

            «Несмотря на то что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского», – рассказали в парке. 

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 96 комментариев

            В январе стало известно, что приморский сафари-парк захотел выкупить тигра Амура, который стал известен благодаря дружбе с козлом Тимуром. В 2015 году козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор.

            Напомним, второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев собираются голосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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