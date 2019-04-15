Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях.

Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

«Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – отмечается в поправках к закону.

Ранее стала известна дата вступления в силу нового закона о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Этот вариант стал компромиссным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента.