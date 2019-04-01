Названа дата вступления в силу закона о хостелах

Согласительная комиссия по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах договорилась о дате его вступления в силу, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров.

Закон должен вступить в силу 1 октября 2019 года. Этот вариант стал компромиссным, передает РИА «Новости».

«Предлагаемая рекомендация согласительной комиссии – 1 октября 2019 года. Каждая из сторон прошла свой участок пути, и (они) сблизились на этой дате. В принципе это достаточный срок, мы надеемся его представить Совету Федерации», – сказал Федоров.

По его словам, до этой даты участники рынка будут иметь возможность «лучше, эффективнее и без потерь» подготовиться к вступлению этого закона в силу.

Ранее Совет Госдумы решил продлить работу согласительной комиссии и провести еще одно заседание в среду, об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Заседания согласительной комиссии прошли уже дважды, при этом палаты парламента не могли найти компромисс. Госдума предполагала, что закон вступит в силу сразу после публикации, хотя позже депутаты предложили перенести этот день на 1 июля 2019 года. Комиссия такую дату поддерживать не стала.

На втором заседании Совфед предложил в качестве компромисса 1 октября 2019 года, однако против была Госдума.

Напомним, комитет Госдумыпо ЖКХ принял решение о создании согласительной комиссии по закону о хостелах, чтобы преодолеть разногласия с Советом Федерации. 21 марта 2019 года она была создана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «квартирный вопрос» поссорил палаты российского парламента.