ВКС передали два модернизированных Ту-95МС

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два ракетоносца Ту-95МС после модернизации, сообщает компания.

«ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированные самолеты Ту-95МС. В текущем месяце ТАНТК сдал экипажам Дальней авиации два прошедших капитальный ремонт и модернизацию самолета Ту-95МС», – передает ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что Ту-95МС с бортовым номером 24 совершил перелет к месту базирования 11 апреля, а Ту-95МС с номером 19 – 13 апреля. В пресс-службе ТАНТК добавили, что после капремонта и модернизации повышается срок эксплуатации бомбардировщиков.

В октябре 2018 года Минобороны сообщало, что принимаются меры для продления сроков службы самолетов-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

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