Срок службы самолетов-ракетоносцев решили продлить

Компания «Туполев» принимает меры для продления сроков службы самолетов-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Для продления сроков службы и повышения эффективности применения самолетов Ту-160 и Ту-95МС компания «Туполев» и предприятия кооперации осуществляют их сервисное обслуживание в рамках жизненного цикла, а также ремонт и модернизацию», – приводит РИА «Новости» выступление Шойгу на коллегии.

Также компания работает над воспроизводством стратегического самолета Ту-160М.

«Во исполнение поручения верховного главнокомандующего продолжаем развивать ядерную триаду и такую важную ее составляющую, как стратегическая авиация», – сказал Шойгу.

Министр сообщил, что коллегия обсудит меры по поддержанию установленного президентом количества исправных ракетоносцев.

По словам Шойгу, срок службы Ан-26 подходит к концу, и до 2030 года около 80% самолетов будет выведено из эксплуатации.

Сменить Ан-26 должен легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. «Обновление парка военно-транспортной авиации должно проходить в строгом соответствии с госконтрактом. В настоящее время остается открытым ряд вопросов относительно сроков изготовления самолета и его массы», – отметил министр.

В августе в авиакомплексе «Ильюшин» сообщали, что первые два серийных легких военно-транспортных самолета Ил-112В заложат на авиазаводе в Воронеже в ближайшие два-три месяца.

В июле Министерство обороны России подало в столичный Арбитражный суд иск на 923 млн рублей к ПАО «Туполев», которое в интересах Минобороны выполняет работы по повышению исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России.

В 2015 году Шойгу поручал проработать вопрос о возобновлении производства сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиазаводе им. Горбунова.