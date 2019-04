Maruv затравили за признание в любви россиянам

Украинская певица Анна Корсун (Maruv) после выступления в Санкт-Петербурге опубликовала в Instagram пост, в котором призналась городу в любви, но была жестко раскритикована украинскими подписчиками.

Она опубликовала несколько фотографий с концерта в Санкт-Петербурге, подписав их словами «Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you».

В комментариях сразу отметились ее украинские фанаты, которые раскритиковали ее за то, что она приехала в Россию.

«Украина хотела вас отправлять на Евровидение, ваши фанаты не верили, что вы даете концерты в России. Теперь видно, какая вы украинка», – пишет пользователь __29.07.06__.

«Развлекать страну, с которой идут боевые действия – аморально, но деньги не пахнут», – заявил пользователь valerii_gurchenko.

Пользователь _0_venera_0_ считает, что Maruv обманула весь украинский народ.

«Изобразила из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от «Евровидения», а сама спала и мечтала о России. Я изначально не верила в «суровый контракт», – заявила пользователь.

Другие пользователи вовсе скатились на оскорбления, назвав, в частности, ее имидж «дешевой грязью».

Впрочем, большинство комментариев – и от россиян, и от украинцев – сделаны в положительном ключе. Люди подчеркивают, что ей никто не может запрещать выступать в России.

Напомним, Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась представлять Украину на «Евровидении» из-за давления со стороны властей. В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе, а сама Maruv поддержала российского исполнителя Сергея Лазарева.