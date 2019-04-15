Заболеваемость корью в России выросла в разы

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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Пенгатон показывает чудеса финансовых махинаций

Пентагон выглядит внушительно снаружи, но является прогнившим внутриФото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Российскую армию много и порой справедливо упрекают в безграмотном расходовании гигантских государственных средств. Однако происходящее в российских Вооруженных силах – детский сад по сравнению с настоящими мастерами распила бюджетных средств. Аудиторы никак не могут добиться правды о том, как американский Пентагон расходует выделенные ему сотни миллиардов долларов. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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            Заболеваемость корью в России выросла в разы

            15 апреля 2019, 13:18

            Текст: Ольга Никитина

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            Уровень заболеваемости корью в России вырос в три с половиной раза в 2018 году по сравнению с 2017 годом, всего за прошлый год было выявлено около 2 тыс. случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

            По ее словам, учитывая, что в 2015-2016 году практически не было заболеваемости, такой рост не вызывает серьезных опасений, передает РИА «Новости».

            При этом с начала проведения иммунизации от кори привито уже более 140 тыс. человек, отметила Попова.

            Попова сообщила, что заболеваемость гепатитом В фиксировалась в 2018 году в России на уровне 0,68 случая на 100 тыс. населения. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений за этой болезнью, подчеркнула она.

            На ваш взгляд

             
            Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?


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            «Всего по всей стране – 993 новых случая, это очень хороший результат», – приводит ее слова ТАСС.

            Кроме того, заболеваемость гриппом в России снизилась на 24% в 2018 году по сравнению с 2017, ОРВИ – на 5%. Охват вакцинацией против гриппа составил более 70 млн человек, что составляет 49% населения страны, из них 17,8 млн детей, более 188 тыс. беременных женщин.

            Ранее Роспотребнадзор сообщал о высокой заболеваемости корью с летальными исходами на Украине и усилении санитарно-карантинного контроля при въезде в Россию.


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