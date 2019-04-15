Заболеваемость корью в России выросла в разы

Уровень заболеваемости корью в России вырос в три с половиной раза в 2018 году по сравнению с 2017 годом, всего за прошлый год было выявлено около 2 тыс. случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, учитывая, что в 2015-2016 году практически не было заболеваемости, такой рост не вызывает серьезных опасений, передает РИА «Новости».

При этом с начала проведения иммунизации от кори привито уже более 140 тыс. человек, отметила Попова.

Попова сообщила, что заболеваемость гепатитом В фиксировалась в 2018 году в России на уровне 0,68 случая на 100 тыс. населения. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений за этой болезнью, подчеркнула она.

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«Всего по всей стране – 993 новых случая, это очень хороший результат», – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, заболеваемость гриппом в России снизилась на 24% в 2018 году по сравнению с 2017, ОРВИ – на 5%. Охват вакцинацией против гриппа составил более 70 млн человек, что составляет 49% населения страны, из них 17,8 млн детей, более 188 тыс. беременных женщин.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о высокой заболеваемости корью с летальными исходами на Украине и усилении санитарно-карантинного контроля при въезде в Россию.