Гепрокурора Украины обвинили в незаконном осуждении Януковича

На Украине завели уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко за незаконное осуждение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По словам одного из адвокатов Януковича Виталия Сердюка, дело было сфабриковано буквально за несколько дней, все основные доказательства против экс-президента были «датированы выходными днями», передает ТАСС.

«Мы считаем, что из-за личных корыстных и политических мотивов генеральный прокурор пошел как на фальсификации доказательств, так и на нарушение действующего в нашей стране уголовно процессуального кодекса, а именно привлек к уголовной ответственности заведомо невиновного Виктора Януковича, ссылаясь на сфабрикованные доказательства», – подчеркнул Сердюк.

Кроме того, адвокат считает, что Луценко вмешивался в судебный процесс и оказывал давление на судей.

Напомним, в конце января суд в Киеве вынес приговор экс-президенту Украины Виктора Януковичу в виде 13 лет лишения свободы заочно. Экс-главу государства признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. При этом суд отказался обеспечить обвиняемому участие в процессе посредством видеосвязи.