В Минобороны рассказали о непрерывном контроле за эсминцем США в Черном море

Черноморский флот сообщил, что ведет непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля в Черное море эсминцем «Росс» Военно-морских сил США.

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия «Росс» Военно-морских сил США», – заявили в Национальном центре управления обороной Минобороны, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот счел учения НАТО «хорошим подспорьем» для российских моряков.