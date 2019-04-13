Черноморский флот счел учения НАТО хорошим подспорьем

Российские боевые корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений НАТО «Морской щит – 2019», это стало для моряков «хорошим подспорьем», сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В пресс-службе сообщили, что отряд российских кораблей выдвигался в заданные районы, где занимался контролем и мониторингом подводной, надводной и воздушной обстановки, передает РИА «Новости».

Группировку кораблей Черноморского флота усилили большой ракетный катер «Шуя», малый ракетный катер «Р-60» и малый противолодочный корабль «Суздалец», а также противодиверсионный катер «Кинель».

В ходе учений произведена погрузка «бронетранспортеров БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль «Азов», выполнен «переход в позиционный район», где был отработан «выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья».

После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности.

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит – 2019», которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», – отметили в пресс-службе Черноморского флота.

Многонациональные морские учения «Морской щит – 2019», в которых задействованы силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля.

Ранее сообщалось, что российские Ту-160 и Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Черном море.

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