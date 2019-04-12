Российские Ту-160 и Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Черном море

Стратегические бомбардировщики России Ту-160 и вылетевшие из Крыма истребители Су-27СМ провели над Черным морем тренировку на фоне проходящих в акватории учений НАТО «Морской щит – 2019», сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Летчики-истребители авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» ... а также отработали перехват воздушных целей», – сказали в пресс-службе.

В округе уточнили, что звено Су-27СМ морской авиации Черноморского флота вылетело с оперативного аэродрома в Крыму. Истребители сопровождали стратегические бомбардировщики в небе над Черным морем, передает ТАСС.

Тренировка прошла «на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит – 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки».

Летчики Су-27СМ в воздухе получили координаты Ту-160 и условных воздушных целей, приближающихся к бомбардировщикам. Каждая пара истребителей отработала сопровождение Ту-160, а затем перехват условного противника.

Учения НАТО «Морской щит – 2019» проходят в Черном море с 9 по 13 апреля. В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот из-за возможных нештатных ситуаций организовал дежурство в Черном море, где проходят учения Североатлантического альянса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД