ЧФ России следит за учениями НАТО в Черном море

Черноморский флот из-за возможных нештатных ситуаций организовал дежурство в Черном море, где проходят учения Североатлантического альянса, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

В понедельник в юго-западной части Черного моря начались совместные учения ОВМС Североатлантического альянса Sea shield – 2019. В учениях задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины, передает РИА «Новости».

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолетами морской авиации», – говорится в сообщении.

Ранее зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал проведение совместных учений кораблей НАТО и Грузии в акватории Черного моря еще одним шагом на пути к эскалации напряженности в регионе.

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