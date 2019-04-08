ЧФ России следит за учениями НАТО в Черном море

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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Как опровергнуть миф о «многовековой оккупации Украины Россией»

Идея о российской оккупации Украины выглядит столь же карикатурно, как советские мультфильмы о казакахФото: «Как казаки…»/«Киевнаучфильм»
Киевское руководство вбрасывает новое полено в костер противостояния Украины с Россией. На этот раз едва ли не всерьез начинает обсуждаться идея о «сотнях лет российской оккупации», из-за которой якобы так страдали жители Приднепровья. Откуда возник этот миф и что на него можно было бы ответить с исторической точки зрения? Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Трамп встал на защиту свободы в университетах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...

Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            ЧФ России следит за учениями НАТО в Черном море

            8 апреля 2019, 11:39

            Текст: Алина Назарова

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            Черноморский флот из-за возможных нештатных ситуаций организовал дежурство в Черном море, где проходят учения Североатлантического альянса, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

            В понедельник в юго-западной части Черного моря начались совместные учения ОВМС Североатлантического альянса Sea shield – 2019. В учениях задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины, передает РИА «Новости».

            «В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолетами морской авиации», – говорится в сообщении.

            Ранее зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин назвал проведение совместных учений кораблей НАТО и Грузии в акватории Черного моря еще одним шагом на пути к эскалации напряженности в регионе.

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