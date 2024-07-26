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    Россиян предупредили о риске ранней смерти при недосыпе
    Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Суд арестовал главу Военно-строительной компании Белкова
    Аргентина отказалась участвовать в санкциях против России
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    18 комментариев
    26 июля 2024, 00:55 • Новости дня

    Временный поверенный в делах России вызвана в МИД Румынии

    МИД Румынии вызвал советника-посланника посольства России Копнину из-за обломков беспилотника

    Временный поверенный в делах России вызвана в МИД Румынии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с найденными в уезде Тулча обломками беспилотника в МИД Румынии вызвана временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства России в Бухаресте Елена Копнина, сообщило румынское ведомство.

    Москве выражен протест в связи с инцидентом. Кроме того, Румыния подвергла критике российские атаки на «украинскую портовую инфраструктуру». Посольство подтвердило, что главу дипмиссии вызывали в МИД Румынии, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны Румынии заявило, что у границы с Украиной нашли обломки беспилотника. Румыния утверждает, что речь идет о российском БПЛА. Тем временем в НАТО заявили, что не видят указаний на преднамеренный удар России по территории стран альянса. Румыния уже не в первый раз заявляет о падении БПЛА на своей территории.


    25 июля 2024, 08:28 • Новости дня
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    Украинские радикалы опубликовали видео якобы момента убийства Ирины Фарион

    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Взявшая на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России) опубликовала в своих соцсетях видео, на котором якобы есть момент преступления, сообщили украинские СМИ.

    На записи слышны лишь женские крики, а сам момент преступления не виден, пишет «Российская газета».

    Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что автомобили в кадре совпадают с теми, что были на месте убийства.

    Между тем неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион. По их словам, она разжигала «ненависть по языковому признаку» внутри украинского общества.

    Ранее в правоохранительных органах Украины заявили, что убийство Фарион готовилось не меньше месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    25 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

    Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.

    Зеленский назвал операцию по задержанию «очень непростой». «Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», – добавил он. Главе МВД поручено предоставить все детали.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    25 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.

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    25 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готова к ним Украина, есть ли на это разрешение ее кураторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, пока звучат не совсем понятные различные заявления от украинских властей.

    Песков отметил, что кроме общей проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, на Украине запрещены какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, поэтому нужны разъяснения.

    Ранее Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

    Также Песков заявил, что цели России безальтернативны, она добьется их путем СВО или путем переговоров.

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    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

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    25 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34

    Экс-разведчик Червинский заявил, что группу по «угону» российского Су-34 создал Залужный

    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-главком вооруженными силами Украины Валерий Залужный лично санкционировал операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в 2022 году, следует из протокола допроса экс-полковника ВСУ Романа Червинского.

    В июле 2022 года сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот перегнал Су-34 на Украину. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолет. В результате российской атаки погиб командир войсковой части А1469 ВСУ, 17 военных были ранены, полностью уничтожены два боевых истребителя, значительно повреждены взлетная полоса и другая техника, а также здания.

    Украинские СМИ сообщили, что операцию по вербовке летчика якобы организовал полковник Роман Червинский, который служил в Силах специальных операций (ССО) ВСУ. По версии следствия, операция проводилась  «без согласия соответствующих госорганов».

    Червинский заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ, а операцию координировали руководители обоих ведомств. Кроме того,  приказ о создании группы, в которую вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко, подписал бывший тогда главком ВСУ Валерий Залужный, пишет RT со ссылкой на показания экс-разведчика и материалы дела.

    По словам Червинского, он лично видел эти документы и хранил их в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.

    Согласно показаниям Червинского, в группе не было старшего, каждый действовал на своем направлении. К нему обратился старый знакомый из СБУ Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, он дал ему электронный кошелек, куда Червинский  перевел около 6–8 тыс. долларов.

    Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. По его словам, замглавы СБУ Анатолий Сандурский подтвердил, что спецслужбы готовят не одну подобную операцию.

    Эту же информацию бывшему полковнику дал тогдашний начальник ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Заяц, который «получал ежедневно доклады по данной операции, знал о контактах с тремя пилотами ВКС РФ».

    На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного летчика. По его словам, сотрудники СБУ из рабочей группы проверяли личную информацию о кандидатах, а также контролировали их интернет-трафик и трафик их жен и ближайших родственников. Российскому летчику предлагалось вознаграждение за предательство, а также было обещано перевезти всю семью в Евросоюз и европейские паспорта.

    Червинский на допросе несколько раз заявил, что якобы предупреждал коллег о вероятных провалах, но в то же время занимался параллельно своими делами.

    Напомним, Червинского отпустили из СИЗО под залог, который за него внес бывший президент Украины Петр Порошенко, и поместили под домашний арест.

    Между тем The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel назвали экс-полковника ВСУ координатором атак на газопроводы систем «Северный поток» в 2022 году, сам Червинский заявил, что такие сведения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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    25 июля 2024, 05:19 • Новости дня
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы группировки «Запад» ВС России за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Опорные пункты были взяты благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировки «Запад», отметил он, передает РИА «Новости».

    Также за минувшие сутки бойцы «Запада» при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее сообщалось, что над Курской областью за 1,5 часа средства ПВО сбили 18 БПЛА ВСУ.

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    25 июля 2024, 20:41 • Новости дня
    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс

    Forbes: Неудачи ВСУ в районе села Прогресс вызваны проблемами с командованием

    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская бригада, которая принимала участие в боевых действиях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), потерпела поражение из-за проблем с командованием, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

    По его словам, в материале говорится о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Lenta.Ru».

    «Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто «рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением», – подчеркнул автор публикации.

    Ранее сообщалось, что российская группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР.

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    25 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове
    Ударом «Искандера» уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударили из «Искандера» по бронетанковому заводу в Харькове, уничтожено два цеха, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве добавили, что после российского удара по цехам танкового завода в Харькове прекращено восстановление бронетанковой техники ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли «Искандером-М» удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов.

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    25 июля 2024, 09:13 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей

    Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей, опознаны только 24

    В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские следователи обнаружили в недавно освобожденной Авдеевке в ДНР 47 тел мирных жителей, из которых опознаны только 24; из-за серьезных разрушений для поиска погибших приходится привлекать тяжелую технику, сообщил руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.

    По его словам, в 2024 году обнаружено 47 тел погибших в результате проведения боевых действий мирных граждан, опознаны 24 человека, искать тела тяжело из-за значительных разрушений в Авдеевке, передает РИА «Новости».

    «Идет очень большое количество обращений от лиц, которые ищут своих родственников, которые проживали на территории Авдеевки. Они все не остаются без внимания, от всех получается генетический материал с целью идентификации», – добавил сотрудник следственного управления.

    По его словам, число обнаруженных погибших в результате боевых действий увеличивается с каждым днем.

    Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.

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    25 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    В Польше призвали готовиться к наплыву украинских беженцев из-за ударов России

    Марчинский: Польше следует готовиться к наплыву украинцев из-за ударов России по инфраструктуре

    В Польше призвали готовиться к наплыву украинских беженцев из-за ударов России
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польше грозит новая волна беженцев с Украины в зимний период из-за ощутимых последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре, заявил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский.

    «Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», – цитирует Марчинского РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Business Insider,

    По его словам, последствия ударов России по украинской инфраструктуре «стали более ощутимыми» для энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала об энергетической катастрофе на Украине.

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    25 июля 2024, 14:31 • Новости дня
    Fitch понизило рейтинг Украины до уровня «C»

    Tекст: Ольга Иванова

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня «C», говорится в релизе агентства.

    При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на отметке «CCC-», а краткосрочные РДЭ в обеих валютах – на уровне «C». Рейтинг странового потолка сохранен на уровне «B-», сообщает РИА «Новости».

    По мнению Fitch, достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством Украины и некоторыми держателями еврооблигаций знаменует собой начало процесса, подобного дефолту.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    25 июля 2024, 17:35 • Новости дня
    Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
    Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Во время атак противника я надевал на собаку свой бронежилет. Она же в ответ спасала наши жизни, предупреждая о приближении врагов», – сказал газете ВЗГЛЯД кинолог Андрей Мухин. Он объяснил, почему военные в зоне СВО дорожат жизнью собак.

    «Жизнь собак для бойцов СВО важнее собственных жизней. У нас в БАРСе была собака Сармат. И когда начинался обстрел, ребята сразу же его за поводок вели в укрытие. Либо он сам запрыгивал к кому-нибудь в окоп», – рассказал участник СВО, кинолог Андрей Мухин.

    «Мы всегда берегли собаку еще и потому, что понимали: от его жизни зависят наши жизни. Он чуял приближение противников на расстоянии, слышал летящие в нашу сторону снаряды и коптеры. Чем спас нас – у нас в отряде не было ни одного погибшего», – указал он.

    «Я во время отстрелов даже надевал на собаку свой бронежилет. В общем, на СВО не только собака жертвует собой ради человека, но и человек ради собаки», – добавил Мухин.

    Полную версию интервью с Мухиным смотрите на YouTube-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее в четверг начальник управления Росгвардии по ЛНР Бузжигит Мамаев вручил награды 16 кинологам Росгвардии, МВД, Минобороны и УФСИН, которые выполняют задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Острая Могила», сообщает ТАСС.

    Начальник центра кинологической службы МВД по ЛНР Андрей Погорелый сообщил: чтобы подготовить собаку к разминированию, к поиску взрывчатки нужно минимум полтора года. По его словам, после обучения собака проходит тестирование и начинает работать.

    Начальник кинологической службы управления Росгвардии по ЛНР с позывным «Мастер» добавил, что в ЛНР кинологи-росгвардейцы работают с собаками, подготовленными на минно-разыскную (поиск оружия и боеприпасов) и патрульную работу во время задержания нарушителей.

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    25 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр»
    ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила девять украинских бригад, сообщило министерство обороны.

    Подразделения группировки нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны у Тимофеевки, Воздвиженки, Александро-Шультино, Ивановки, Торецка, Новоселовки Первой, Михайловки и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили семь контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 410 человек, два танка, включая американский Abrams, гаубицу «Мста-Б», пушку МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны у Водяного, Пречистовки, Нескучного и Раздольного в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, танк, САУ «Акация», гаубицу Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии у Лугового, Малой Токмачки (Запорожская область), Тягинки, Приднепровского и Антоновки (Херсонская область).

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 115 человек, две боевые бронированные машины, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

    Впервые с 2004 года доля самых бедных россиян, кому не хватает на еду, оказалась нулевой. Таковы данные Росстата. Получается, что у всех российских семей стало хватать денег на еду. Как России удалось добиться такого успеха? И почему это все-таки не означает полной победы над бедностью? Подробности

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    Европа предает своих ради интересов киевского режима

    «Это атака на весь Евросоюз». Такими словами политологи описывают то, что в Киеве называют «местью» Будапешту – блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Чем закончится это противостояние и кто на самом деле за ним стоит? Подробности

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    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

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    Зачем Украина подлизывается к Китаю

    Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией. Почему эти заявления были сделаны именно в КНР, к чему Украина пытается склонить Китай и насколько успешно – и что означают эти заявления для России? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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