Песков: Кремль не знает о якобы упавшем в Румынии беспилотнике

Tекст: Алексей Дегтярев

Кремлю ничего не известно об этом дроне, ответил Песков на вопрос, известно ли российскому руководству об упавшем в Румынии дроне, передает ТАСС.

Ранее румынское министерство обороны заявило, что на Большом острове Брэила на востоке страны в четверг нашли обломки, которые, возможно, принадлежат беспилотнику.

Обломки нашли на сельскохозяйственной части острова. Минобороны и специализированные структуры национальной системы обороны, общественного порядка и нацбезопасности проводят расследование.

До этого пресса в Румынии сообщала, что на острове якобы упал беспилотник.