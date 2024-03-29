Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
Песков: Кремль не знает о якобы упавшем в Румынии беспилотнике
В Кремле нет данных о найденных на румынской территории обломках беспилотного летательного аппарата, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремлю ничего не известно об этом дроне, ответил Песков на вопрос, известно ли российскому руководству об упавшем в Румынии дроне, передает ТАСС.
Ранее румынское министерство обороны заявило, что на Большом острове Брэила на востоке страны в четверг нашли обломки, которые, возможно, принадлежат беспилотнику.
Обломки нашли на сельскохозяйственной части острова. Минобороны и специализированные структуры национальной системы обороны, общественного порядка и нацбезопасности проводят расследование.
До этого пресса в Румынии сообщала, что на острове якобы упал беспилотник.